China bleibt im Anlegerfokus

[Sponsored Post]

Wer ist der Nächste?

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte den Handelsstreit mit China kräftig angeheizt. Einige Marktteilnehmer dürften mit dem Einzug des Demokraten Joe Biden in das Weiße Haus die Hoffnung verbunden haben, dass sich die Beziehungen zwischen den Weltmächten entspannen würden. Es kam jedoch anders. Dies wird unter anderem an den in New York börsennotierten chinesischen Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung