China bestätigt: Xi Jinping trifft Trump am 6. und 7. April in Florida

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird am 6. und 7. April mit US-Präsident Donald Trump in Florida zusammentreffen.



Der Sprecher des chinesische Außenministeriums, Lu Kang, bestätigte den Termin für die Gespräche in Trumps Golfclub Mar-a-Lago am Donnerstag vor der Presse in Peking. Vor dem Besuch in den USA werde der chinesische Präsident ab dem 4. April einen Zwischenstopp für eine Visite in Finnland einlegen./lw/DP/fbr