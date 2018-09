China antwortet mit weiteren Strafzöllen auf US-Waren

PEKING (dts Nachrichtenagentur) - Nach den von den USA angekündigten Strafzöllen auf Waren aus China hat Peking ebenfalls neue Strafzölle auf US-Produkte angekündigt. Das Volumen der zusätzlich bezollten US-Waren betrage rund 60 Milliarden US-Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag Zölle gegen China für Waren im Umfang von 200 Milliarden Dollar.

"China has been unwilling to change it`s practices", begründete der US-Präsident den Schritt. Damit schaukelt sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter hoch.

Foto: über dts Nachrichtenagentur