China Zhongdi Dairy: Endlich?

China Zhongdi Dairy weist am 04.05.2021, 21:41 Uhr einen Kurs von 1.12 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Landwirtschaftliche Produkte" geführt.

Die Aussichten für China Zhongdi Dairy haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die China Zhongdi Dairy derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,01 HKD, womit der Kurs der Aktie (1,12 HKD) um +10,89 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,11 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,9 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei China Zhongdi Dairy konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält China Zhongdi Dairy auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: China Zhongdi Dairy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 220 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -1,2 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +221,2 Prozent im Branchenvergleich für China Zhongdi Dairy bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,84 Prozent im letzten Jahr. China Zhongdi Dairy lag 224,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

