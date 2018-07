China Zhengtong Auto Services: Wohin geht die Reise?

Per 27.07.2018 wird für die Aktie China Zhengtong Auto Services am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 4,81 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Automobilhandel".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für China Zhengtong Auto Services entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,77 ist die Aktie von China Zhengtong Auto Services auf Basis der heutigen Notierungen 78 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" (35,92) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt China Zhengtong Auto Services damit 37,3 Prozent unter dem Durchschnitt (3,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Discretionary" beträgt 1,78 Prozent. China Zhengtong Auto Services liegt aktuell 35,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Zhengtong Auto Services. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.