China Yongda Automobiles Services: Einfach unglaublich

Für die Aktie China Yongda Automobiles Services aus dem Segment "Automobilhandel" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 14.03.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 6.78 HKD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für China Yongda Automobiles Services in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für China Yongda Automobiles Services haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. China Yongda Automobiles Services bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für China Yongda Automobiles Services beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,76 Prozent und liegt mit 0,55 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (4,3) für diese Aktie. China Yongda Automobiles Services bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt China Yongda Automobiles Services damit 25,97 Prozent über dem Durchschnitt (-6,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -5,02 Prozent. China Yongda Automobiles Services liegt aktuell 24,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".