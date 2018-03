China: Welt-Roboter-Konferenz 2018 kommt im August (FOTO)

Peking (ots) -Ein wichtiger Termin für die internationale Robotik: Vom 15. biszum 19. August findet die Welt-Roboter-Konferenz 2018 in China statt.Diese aus drei Teilen, nämlich Foren, Ausstellungen und Wettbewerbenbestehende Konferenz hat das Thema "Schaffung intelligenten Schwungsfür eine neue Ära der Offenheit und der gemeinsamen Vorteile". Mehrals 300 internationale Roboter-Spitzenfachleute und über 150 weltweitberühmte Innovationsunternehmen nehmen teil.Die Welt-Roboter-Konferenz fand erstmals im Jahr 2015 statt undist bereits dreimal erfolgreich durchgeführt worden. Der ChinesischePräsident Xi Jinping schickte einen Glückwunschbrief für dieEröffnung der ersten Konferenz und Ministerpräsident Li Keqiangübernahm die Schirmherrschaft. Die erfolgreiche Eröffnung vonWelt-Roboter-Konferenzen hat in der Roboterwissenschaft und-industrie weltweit verbreitetes Interesse geweckt, in- undausländischen Experten und Wissenschaftlern in dem Bereich vonRobotik wird eine High-End-Plattform der Spitzenklasse fürakademischen Austausch angeboten, Brücken für Industrieentwicklungund Win-Win-Zusammenarbeit unter Roboterunternehmen werden gebaut,Raum für die Entwicklung von innovativen Unternehmern und die Anzeigeihrer Intelligenz geschaffen und einen Schubmotor für Jugendlicherkreative Interessen angeboten.Vom Jahre 2015 bis zum 2017 sind mehr als 800 Experten,Wissenschaftler und Firmenvertreter aus Spitzenuniversitäten,Forschungsinstituten und Roboterunternehmen aller Welt zu denKonferenzforen gekommen und haben einen akademischen Austausch vonhohem Niveau durchgeführt, darunter Satoshi Tadokoro, Präsident vonIEEE RAS; Arturo Baroncelli, Präsident des Internationalen Verbandder Robotik(IFR); Alois C. Knoll, Professor der TechnischenUniversität München; Jeff Burnstein, Präsident des amerikanischenRoboterindustrieverbands(RIA); Jeremy Watson, Präsident derbritischen Institution für Technik und Technologie (IET). Auf denAusstellungen trafen sich über 500 Spitzenroboterunternehmen ausaller Welt, darunter ABB, KUKA, FANUC und YSR. Dazu erschienen auchForschungsergebnisse von verschiedenen Robotern auf dem neustenStand, z.B. Geminoid F, Teo Tronico und AquaJelly. Die Wettbewerbeumfassten drei Aspekte, nämlich Land, Meer und Luft. Dieprofessionellen Geschicklichkeitswettbewerbe wie unbemannteFlugzeuge, Fahrzeuge und Schiffe ergänzten die Konferenzen umspannende Höhepunkte, wo Teams aus über 10 Ländern auf der Stellemiteinander konkurrierten. Die Welt-Roboter-Konferenz hat sichbereits zu der größten Konferenz auf höchster Ebene und mit denmeisten internationalen Elementen in dem Bereich von Robotik in Chinaentwickelt.Die Welt-Roboter-Konferenz 2018 wird weiterhin ihren Umfang undEinfluss vergrößern. Mehr als 10 internationale Institute gewährendafür ihre Unterstützung, darunter die IEEE Robotik- undAutomatisierungsgesellschaft (IEEE RAS), das Britische Institut fürTechnik und Technologie (IET), die Amerikanische Gesellschaft derMaschinenbauingenieure (ASME) und der Russischer Verband der Robotik(RAR). An dem Forum treffen sich mehr als 300 Spitzenexperten undTopwissenschaftler der Robotik aus den USA, Russland, Großbritannien,Deutschland, Frankreich, Kanada, der Schweiz, Finnland, Italien,Israel, Singapur und Japan, diskutieren über die Frontiertechnologieder Robotik und teilen ihre Forschungsergebnisse miteinander. Dieüber 50.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche wird in sechsthematische Zonen aufgeteilt, jeweils für Industrieroboter,Dienstleistungsroboter, Roboter für besondere Einsatzgebiete,Kernteile der Roboter, künstliche Intelligenz (AI) sowieAnzeigenaktivitäten für unbemanntes System auf dem Boden. Mehr als150 weltweit bekannte Innovationsunternehmen, z.B. ABB, KUKA, FANUC,YSR, NACHI, GSK, SIASUN, Softbank, JD.COM, UBTECH, ECOVACS,Kollmorgen und Universal Robots, werden ihre neuste Roboterproduktepräsentieren und den Zauber der Technologie zeigen. Diesmal wird derUmfang von Roboterwettbewerben weiterhin vergrößert, an denen über12.000 Teams aus 16 Ländern und Regionen teilnehmen, darunter denUSA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan. VierWettbewerbe werden ausgetragen, nämlich BCI KontrollierterRoboterwettbewerb, Tri-Co Roboterwettbewerb, Fähigkeitswettbewerb vonIndustrierobotern und Jugendlicher Designwettbewerb. DieseWettbewerbe starten im April in die Vorrunde. Während der Konferenzwerden die Elite-Teams aller Welt ein Ausstellungsspiel veranstalten.Website für die Konferenz: www.worldrobotconference.comKontaktnummer:+86 10 68215712 oder 68107203Original-Content von: World Robot Conference, übermittelt durch news aktuell