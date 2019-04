China Wedding Expo 2019 findet im Juli im NECC statt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die vom CCPIT, dem ShanghaiSub-Council und der China Portrait Photography Society (CPPS)veranstaltete 36. China Wedding Expo findet vom 10.-12. Juli 2019 imNational Exhibition and Convention Center (Shanghai) ("NECC") unterOrganisation der Shanghai International Exhibition Company statt.Zeitgleich damit werden die Shanghai International Baby Photo Expo2019 (Herbst) und die Photo & Imaging Shanghai 2019 veranstaltet. Miteiner Ausstellungsfläche von insgesamt 150.000 Quadratmetern wird dieMesse voraussichtlich mehr als 1000 Aussteller anziehen, die ihreneuesten Produkte präsentieren werden.Zentrale Handelsplattform für die HochzeitsbrancheIm Laufe ihrer 18-jährigen Entwicklung ist die China Wedding Expozu einer zentralen Handelsplattform gewachsen, die vier Untermessenauf zwölf Ausstellungsflächen beherbergt, darunter: die ShanghaiWedding Theme Photography & Trip-Shot Expo; Shanghai InternationalWedding Industry Trade Fair; Shanghai International Wedding DressMakeup & Fashion Accessories Expo; und die Shanghai Wedding PhotoAlbum, Frame & Consumable Material Expo. Diese Untermessen sindeigenständige Veranstaltungen mit ihren eigenen Bereichen und Themen,stellen dabei jedoch wesentliche Bestandteile der China Wedding Expodar, die zusammen eine umfassende Messe der Hochzeitsindustriebilden. Diese gilt als Trendsetter der Branche und übt einen großenEinfluss als professionelle und internationale Veranstaltung aus. Eswird erwartet, dass im Juli über 1000 neue Produkte auf der Messevorgestellt werden, die großes Interesse im In- und Ausland wecken.Vielfältige Zusammenarbeit, innovative InteraktionDie China Wedding Expo hat sich immer schon auf dieinteressantesten Entwicklungen und Trends der Branche konzentriert.Durch ihre innovative Ausstellungsmethode und ihren aktualisiertenService hält sie stets mit den neuesten Anforderungen undEigenschaften einer gesunden Branchenentwicklung Schritt. So wird dieChina Wedding Expo 2019 drei Messehallen belegen, um verschiedenespezifische Hochzeitsprodukte auszustellen. Parallel dazu findengleichzeitig zahlreiche interessante Aktivitäten statt, die einePlattform zum Austausch für Aussteller und Besucher gleichermaßenbieten sollen. Zu diesen Aktivitäten gehören unter anderem dasShanghai International Wedding Industry Trade Forum 2019 sowie dasShanghai International Imaging Post-Production Forum 2019 (Herbst).Bei zahlreichen Foren und Vorträgen werden Experten dieBranchentrends interpretieren und erfolgreiche Erfahrungenaustauschen, mit dem Ziel, eine offene Interaktionsplattform zuschaffen, die für alle nutzbringend ist. Gleichzeitig wird dieShanghai Bridal Fashion Week 2019 (Herbst) wieder mit einemerstaunlichen Laufsteg aufwarten.Darüber hinaus präsentiert die Shanghai International Baby PhotoExpo (Herbst) 2019 ihrem Publikum zwei Parallelveranstaltungen: dieShanghai Fashion Show for Children's Wear 2019 (Herbst) und dieChildren Fashion Product Release Conference 2019. Die Photo & ImagingShanghai 2019 veranstaltet einen Fotowettbewerb und bietet denBesuchern eine Reihe von Vorträgen berühmter Fotografen und Eventszur Vorstellung neuer Produkte.Termine: 10.-12. Juli 2019 (China Wedding Expo, Baby Photo Expo)10.-13. Juli 2019 (Photo & Imaging Shanghai 2019)Ausstellungsort: National Exhibition and Convention Center (Shanghai)Adresse: 333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai (Nordeingang)1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai(Westeingang)Website: www.chinaweddingexpo.com.cnPressekontakt:+86 21 6279 2828chinawedding@siec-ccpit.comOriginal-Content von: Shanghai International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell