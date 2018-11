China Weaving Materials: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "NUVEEN DIVIDEND ADVANTAGE MUNI":

China Weaving Materials weist zum 23.11.2018 einen Kurs von 0,475 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Textilien" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses China Weaving Materials auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei China Weaving Materials in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Weaving Materials-Aktie hat einen Wert von 100. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (63,27). Der RSI25 liegt bei 63,27, was bedeutet, dass China Weaving Materials hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für China Weaving Materials.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Weaving Materials liegt bei einem Wert von 7,94. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Apparel & Textile Products" (KGV von 24,85) unter dem Durschschnitt (ca. 68 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist China Weaving Materials damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.