China im Wandel: Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur und neue Industriecluster / GTAI-Broschüre stellt entscheidende Entwicklungen und Trends vor

Berlin/Bonn/Beijing (ots) - 540 Milliarden US-Dollar sollen alleinin die Erweiterung des Schienennetzes fließen, Flug- und Seehäfenaus- oder neu gebaut werden. Die chinesische Regierung plant zwarmassive Investitionen in die bereits existierenden Wirtschafts- undIndustriezentren in küstennahen Regionen. Sie verfolgt aber weiterhinauch das Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung im Landesinnerenvoranzutreiben. In Anbetracht der sich so rasant veränderndenIndustrie-, Logistik- und Konsumzentren verschafft Germany Trade &Invest mit seinem neuen Praxisführer "Chinas Regionalcluster -Wirtschaftsstrukturen im Wandel" Orientierung über das riesige Land.Das Augenmerk gilt dabei den für den deutschen Export wichtigenBranchen Maschinenbau, der Kfz-Industrie und Chemie."Gerade mittelständische Unternehmen sollten sich auf einigewenige Regionen konzentrieren. An den drei Wirtschaftszentren an derKüste - der Bohai Region, dem Jangtse- sowie dem Perlflussdelta führtnach wie vor kein Weg vorbei. Dort, wo knapp die Hälfte deschinesischen Bruttoinlandsprodukts entsteht, schlägt das Herz derWirtschaft des Landes", erklärt Corinne Abele, China-Korrespondentinin Shanghai von Germany Trade & Invest. Abele weiter:"Nachfragepotenzial, Wertschöpfungsketten, Industriecluster sowieInnovationsstrukturen kommen hier zusammen. Nicht umsonst sitzen mehrals 60 Prozent der deutschen Firmen in den Kernbranchen Maschinenbau,Kfz und Chemie im Jangtse-Delta bei Shanghai".Gerade in den Kleinstädten im Umland rund um die großen Metropolenan der Küste entstehen interessante neue Industriecluster. Beirichtigem Infrastrukturausbau werden sie künftig gegenüber den altenMetropolen im Osten, den noch weniger entwickelten Standorten imInneren sowie im Westen des Landes an Attraktivität gewinnen. Auchvom Ausbau der Urbanitätszentren dürften sie stark profitieren.Bis 2020 sollen landesweit 19 Städtecluster entstehen - vieledavon im Osten des Landes. Doch auch der Westen holt auf. Vor allemdie Regionen um Chengdu und Chongqing in Westchina gewinnenwirtschaftlich an Bedeutung. Befeuert durch Urbanisierung undE-Commerce steigt dort der Konsum besonders stark."Die ehemalige Peripherie rückt durch den Infrastrukturausbauimmer näher an die traditionellen Wirtschaftszentren heran. Bereitsjetzt verfügt China über das weltweit größteHochgeschwindigkeitsbahnnetz, das bis 2020 rund 30.000 km umfassensoll. Auch verbindet die neue Seidenstraße mit ihrengrenzüberschreitenden Transportkorridoren Westchina wieder stärkermit Europa. Dennoch gilt vor allem für den Mittelstand, ein dortigesEngagement sorgfältig abzuwägen", erklärt Lisa Flatten,China-Expertin von Germany Trade & Invest in Bonn.Die kostenlose Publikation finden Sie unterwww.gtai.de/china-regionalclusterGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.