China Wafer Level CSP: Daran scheiden sich die Geister

Per 01.08.2019, 20:58 Uhr wird für die Aktie China Wafer Level CSP am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 17.89 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Halbleiter".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses China Wafer Level CSP auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die China Wafer Level CSP-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei China Wafer Level CSP aktuell 0,39. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,66 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". China Wafer Level CSP bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um China Wafer Level CSP auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von China Wafer Level CSP sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.