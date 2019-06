China United Network Communications: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie China United Network Communications, die im Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.06.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 6,07 CNH.

Wie China United Network Communications derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die China United Network Communications-Aktie: der Wert beträgt aktuell 69,7. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist China United Network Communications weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu China United Network Communications damit ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um China United Network Communications auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von China United Network Communications sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,86 % ist China United Network Communications im Vergleich zum Branchendurchschnitt Drahtlose Telekommunikationsdienste (4,55 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,69 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.