China: Staatliche Stimmungsindikatoren legen weiter zu

PEKING (dpa-AFX) - In China deuten wichtige Daten auf eine weitere kräftige Erholung der Wirtschaft hin.



So stieg die Stimmung der Einkaufsmanager bei den großen und vom Staat dominierten Unternehmen im November auf den höchsten Stand seit September 2017 - und auch bei den Dienstleistern besserte sich die Lage weiter. Der staatliche Einkaufsmanagerindex für die Industrie legte auf 52,1 (Oktober: 51,4) Punkte zu, wie die Regierung am Montag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem Wert von 51,5 Punkten gerechnet.

Bei den Dienstleistungsunternehmen zog der Index überraschend um 0,2 Punkte auf 56,4 Zähler an. Hier hatten Experten einen leichten Rückgang erwartet. Am Dienstag veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin Caixin den Einkaufsmanagerindex für die mittleren und kleineren Industriebetriebe. Der entsprechende Indikator für die Dienstleister folgt am Donnerstag./zb/stk