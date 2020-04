China South City: Da kann man nur noch staunen?

Der China South City-Kurs wird am 15.04.2020, 15:10 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 0.74 HKD festgestellt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für China South City entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: China South City erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 2,58 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,37 Prozent im Branchenvergleich für China South City bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,58 Prozent im letzten Jahr. China South City lag 41,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der China South City liegt bei 33,33, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die China South City bewegt sich bei 65,79. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: China South City ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1,98 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,32 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.