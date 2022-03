China Shenhua Energy Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

China Shenhua Energy weist am 03.03.2022, 00:13 Uhr einen Kurs von 26.05 CNH an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Kohle & Brennstoffe" geführt.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für China Shenhua Energy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: China Shenhua Energy lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für China Shenhua Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 8,03 % ist China Shenhua Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (7,07 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,96 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt China Shenhua Energy damit 58,38 Prozent über dem Durchschnitt (-9,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -9,37 Prozent. China Shenhua Energy liegt aktuell 58,38 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".