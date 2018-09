China Shengmu Organic Milk: Was jetzt noch zu tun ist?

Am 26.09.2018 ging die Aktie China Shengmu Organic Milk an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0,355 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Wie China Shengmu Organic Milk derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für China Shengmu Organic Milk in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für China Shengmu Organic Milk haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. China Shengmu Organic Milk bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über China Shengmu Organic Milk wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält China Shengmu Organic Milk auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,79. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von China Shengmu Organic Milk zahlt die Börse 18,79 Euro. Dies sind 43 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Consumer Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 33,23. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.