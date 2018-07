China Shenghai Food: Das Ende oder geht es weiter?

Für die Aktie China Shenghai Food stehen per 25.07.2018 0,38 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. China Shenghai Food zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir China Shenghai Food einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob China Shenghai Food jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Shenghai Food in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Shenghai Food wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

Weiterlesen...