China Shandong Hi-Speed: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Per 09.07.2018 wird für die Aktie China Shandong Hi-Speed am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 0,265 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Sonstige diversifizierte Finanzdienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses China Shandong Hi-Speed auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für China Shandong Hi-Speed in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für China Shandong Hi-Speed haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. China Shandong Hi-Speed bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: China Shandong Hi-Speed erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Asset Management"-Branche sind im Durchschnitt um 12,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,38 Prozent im Branchenvergleich für China Shandong Hi-Speed bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,81 Prozent im letzten Jahr. China Shandong Hi-Speed lag 32,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist China Shandong Hi-Speed mit einem Wert von 10,31 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Asset Management" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 22,36 , womit sich ein Abstand von 54 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.