China Services: Was tun?

Der China Services-Schlusskurs wurde am 25.07.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 0,63 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verbraucherfinanzierung".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses China Services auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist China Services mit einem Wert von 8,74 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Specialty Finance" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 23,01 , womit sich ein Abstand von 62 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

