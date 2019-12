China Science Publishing & Media: Endlich?

An der Börse Shanghai notiert die Aktie China Science Publishing & Media am 06.12.2019, 10:22 Uhr, mit dem Kurs von 10.85 CNH. Die Aktie der China Science Publishing & Media wird dem Segment "Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Die Aussichten für China Science Publishing & Media haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: China Science Publishing & Media erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -26,99 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +31,02 Prozent im Branchenvergleich für China Science Publishing & Media bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -26,26 Prozent im letzten Jahr. China Science Publishing & Media lag 30,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber China Science Publishing & Media. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält China Science Publishing & Media daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält China Science Publishing & Media von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei China Science Publishing & Media beträgt das aktuelle KGV 18,25. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, China Science Publishing & Media ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.