China Rundong Auto: Was soll die Aufregung?

Der Kurs der Aktie China Rundong Auto steht am 26.08.2019, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0.4 HKD. Der Titel wird der Branche "Automobilhandel" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für China Rundong Auto entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Rundong Auto verläuft aktuell bei 1,94 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 0,41 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -78,87 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,54 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die China Rundong Auto-Aktie der aktuellen Differenz von -24,07 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: China Rundong Auto erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -84,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -4,93 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -79,53 Prozent im Branchenvergleich für China Rundong Auto bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,81 Prozent im letzten Jahr. China Rundong Auto lag 78,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der China Rundong Auto führt bei einem Niveau von 65,22 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 67,11 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".