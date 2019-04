China Reinsurance: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Kurs der Aktie China Reinsurance steht am 03.04.2019, 23:03 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 1,63 HKD. Der Titel wird der Branche "Rückversicherung" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir China Reinsurance auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei China Reinsurance haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,18 % ist China Reinsurance im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (3,04 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,85 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,93 und liegt mit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 105,76. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält China Reinsurance auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.