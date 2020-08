China Railway Tielong Container Logistics: Fakten, Fakten, Fakten!

China Railway Tielong Container Logistics weist am 10.08.2020, 15:19 Uhr einen Kurs von 5.72 CNH an der Börse Shanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Eisenbahnen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für China Railway Tielong Container Logistics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die China Railway Tielong Container Logistics aktuell mit dem Wert 69,05 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57,56. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von China Railway Tielong Container Logistics investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,92 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Straße und Schiene einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,12 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. China Railway Tielong Container Logistics liegt mit einem Wert von 15,83 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Straße und Schiene" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

