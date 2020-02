Stuttgart (ots) - Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" amDonnerstag, 13. Februar 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg,nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek / Moderation Stefanie GermannGesundheitsexperten befürchten eine verstärkte Medikamentenknappheit inDeutschland, da viele Präparate in den vom Coronavirus stark betroffenenGebieten in China produziert werden. Zwangsferien und weniger Transporte vonWaren und Gütern nach Europa gefährden die Versorgung in Deutschland. Deraktuelle Produktionsstopp könne die ohnehin bestehenden Lieferengpässedramatisch verschärfen, warnt der Pharmakologe Bernd Mühlbauer. Bereits heutefehlen in Apotheken und Kliniken mehr als 250 gängige Medikamente wieBlutdrucksenker, Antibiotika und Narkosemittel. Sollten Arzneimittel künftigwieder vermehrt in Deutschland produziert werden? Diese Frage stellt daslandespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" dem Pharmakologen BerndMühlbauer, Vorstandsmitglied der Arzneimittelkommission der deutschenÄrzteschaft. Am 13. Februar 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.Vor Ort - in der ApothekeReporterin Alix Koch spricht in Stuttgart-Weilimdorf mit Apotheker ChristophGulde über fehlende Medikamente. Mit der Corona-Quarantäne wächst bei seinenKundinnen und Kunden die Sorge, ob sie ihr gewohntes Medikament künftig nochbekommen. "Es wird immer schlimmer, wir betreiben hier Mangelverwaltung", soGulde. Manche Arzneimittel kann er nur mit viel Aufwand organisieren, für andereversucht er, Ersatzpräparate zu finden.Weitere geplante Themen:Wehe, wenn sie hinter dem Steuer sitzen - Aggression im StraßenverkehrBei einer Umfrage gaben 90 Prozent der Befragten an, die Stimmung auf denStraßen sei gereizter und rauer geworden. Es wird gedrängelt, gepöbelt undgeschnitten, das Unfallrisiko steigt. Verkehrsexperten fordern härtereBußgelder, sogenanntes "aggressives Posen" sollte mit Punkten in Flensburggeahndet werden. Lässt sich die Verkehrssituation auf den Straßen so befrieden?Minister unter Druck - Luchas-Abendessen mit BeigeschmackKumpanei-Vorwürfe gegen Sozialminister Manfred Lucha (Grüne): Sein Ministeriumhat ein gemeinnütziges Projekt des Kabarettisten Christoph Sonntag gefördert.Während sich Sonntag um eine Verlängerung der Finanzierung bemühte, lud er Luchazwei Mal zum Abendessen ein - angeblich rein privat. Die Opposition wittertEinflussnahme auf einen Politiker und diskutiert sogar über einenUntersuchungsausschuss. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) springt seinemMinister zur Seite. Mit einem Abendessen für 50 bis 100 Euro könne man einenMinister nicht beeinflussen. Stimmt das und was darf ein Minister überhauptannehmen?Bargeldfans entsetzt - werden kleine Centmünzen abgeschafft?Im Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2020 steht, man wolle überprüfen, obdie Ein- und Zweicentstücke noch gebraucht würden. Sie seien zu teuer in derHerstellung und bescherten Geschäftsleuten Kosten und Arbeit. Ist das kleineMünzgeld tatsächlich das Kupfer nicht wert oder gehört der Cent vielmehr zurGesellschaft, wie vor ihm der Pfennig?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politischeThemen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politischeZusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutierenjeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Dasletzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten -computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 13.Februar 2020 bis 13. Februar 2021 unter ARDmediathek.de verfügbar, außerdemunter http://swr.li/zur-sache-bw-medikamente.Pressefotos bei ARD-foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterSWR.de/kommunikation.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, kommunikation@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4518860OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell