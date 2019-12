China Quanjude: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie China Quanjude am 06.12.2019, 08:14 Uhr, mit dem Kurs von 10.15 CNY. Die Aktie der China Quanjude wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für China Quanjude beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,81 Prozent und liegt mit 0,01 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,82) für diese Aktie. China Quanjude bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von China Quanjude gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 116,81 insgesamt 22 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 148,84 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: China Quanjude erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um -14,54 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -0,46 Prozent im Branchenvergleich für China Quanjude bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,87 Prozent im letzten Jahr. China Quanjude lag 6,87 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.