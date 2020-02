China Power Development: Was wird das noch werden?

China Power Development, ein Unternehmen aus dem Markt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", notiert aktuell (Stand 23:22 Uhr) mit 1.52 HKD etwas im Plus (+0.44 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir China Power Development einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob China Power Development jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. China Power Development liegt mit einem Wert von 7,21 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 68 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" von 22,7. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die China Power Development-Aktie ein Durchschnitt von 1,75 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,51 HKD (-13,71 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (1,61 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,21 Prozent Abweichung). Die China Power Development-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. China Power Development erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei China Power Development haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".