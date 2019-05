China Petroleum Engineering: Das hätte keiner erwarten können!

Für die Aktie China Petroleum Engineering stehen per 27.05.2019, 04:00 Uhr 4,03 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. China Petroleum Engineering zählt zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben China Petroleum Engineering nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Petroleum Engineering. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China Petroleum Engineering. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 62,3 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass China Petroleum Engineering momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? China Petroleum Engineering ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 69,19). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. China Petroleum Engineering wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von China Petroleum Engineering investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,29 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,86 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.