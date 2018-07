China Petroleum & Chemical Sinopec: Wirklich?

An der Börse Hong Kong schloss die China Petroleum & Chemical Sinopec-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 7,36 HKD. Die China Petroleum & Chemical Sinopec-Aktie wird dem Segment "Integriertes Öl und Gas" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die China Petroleum & Chemical Sinopec-Aktie ein Durchschnitt von 6,58 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,36 HKD (+11,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (7,33 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,41 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der China Petroleum & Chemical Sinopec-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. China Petroleum & Chemical Sinopec erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. China Petroleum & Chemical Sinopec liegt mit einem Wert von 14,46 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 85 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Oil, Gas & Coal" von 95,97. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die China Petroleum & Chemical Sinopec-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die China Petroleum & Chemical Sinopec-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu China Petroleum & Chemical Sinopec vor. Unterm Strich erhält China Petroleum & Chemical Sinopec somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.