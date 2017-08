Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire) - "Kommen Sie nach TianyaHaijiao, wo das ganze Jahr Frühling ist. Kommen Sie nach TianyaHaijiao - mit seinen Blüten und Früchten, wohin das Auge reicht." Der14. August stand im China-Pavillon der Expo 2017 in Astana unter demMotto "Hainan", genauer "Wunderschönes Hainan, gesunde Insel".Begonnen wurde der Tag mit mitreißenden tropischen Gesangs- undTanzdarbietungen aus Hainan.An der Eröffnungszeremonie nahmen etwa 160 Personen teil, darunterYu Xun, Chairman des Hainan CPPCC-Komitees; Wang Jinzhen, VicePresident des Chinesischen Rates zur Förderung des internationalenHandels (CCPIT); Liu Jiangping, Temporary Ambassador der chinesischenBotschaft in Kasachstan; Mynyura Murzamadieva, President desTourismusindustrie-Komitees des Ministeriums für Kultur und Sport vonKasachstan; Pavillion-Vertreter, Geschäftsgruppen Kasachstans mitGästen, eine Wirtschafts- und Handelsdelegation aus Hainan sowieMedienvertreter aus China und anderen Ländern.Yu Xun ging in seiner Ansprache bei der Zeremonie auf dieWirtschaftsleistung Hainans ein und bemerkte, dass "WunderschönesHainan, gesunde Insel" nicht nur das Motto der Veranstaltung sei,sondern Hainan sehr genau beschreibe. Wie er erklärte, möchte Hainanseinen Einwohnern ein glückliches Zuhause sein. Es möchte einimmergrüner Garten Chinas sein und möchte weltweit alsTourismusparadies gesehen werden. Der Tourismus Hainans hat in denletzten Jahren eine erhebliche Wandlung und Aufwertung erfahren."All-for-one"-Tourismus steht voll im Fokus, bei einer zunehmendenLockerung des Grundsatzes zum Offshore-Duty-Free-Einkauf durchTouristen. Hainan will sich künftig auf zwölf Kernbereichekonzentrieren, darunter Tourismus, effiziente tropischeLandwirtschaft und Gesundheitswesen.Mynyura Murzamadieva erklärte, dass sie sich durch den"Hainan"-Tag einen Eindruck von Hainan als Tourismusparadiesverschafft hat und optimistisch sei, dass sich zwischen China undKasachstan touristische Kooperationen ergeben können. Sie erwähnte,dass die kasachische Regierung ihr Visa-Verfahren und ihre Grundsätzezum visafreien Transit zugunsten chinesischer Touristen optimiert, umdiesen den Besuch zu erleichtern und die Besuchszahlen weiterauszubauen.Bei der Eröffnungszeremonie wurden zwei Kooperationsabkommenunterzeichnet, darunter das Abkommen zwischen Hainan CCPIT, derKasachischen Vereinigung für internationalen Handel und derVereinigung zur Förderung des Handels zwischen Kasachstan und China.Das Landwirtschaftsressort in Hainan, die Hainan-Tourismuskommissionund verschiedene Städte, einschließlich Haikou, Danzhou, Wenchang,Qionghai und Wanning, warben vor Ort für ihre lokalen Besonderheiten,darunter die effiziente tropische Landwirtschaft, die touristischenMöglichkeiten und das Gesundheitswesen der Provinz - mit dem Ziel,weitere Kooperationen zwischen Hainan und Kasachstan auszuloten.Hainan stellte auf der Veranstaltung auch die Technik des"Li"-Brokats vor, des bekannten "lebenden Fossils chinesischerTextilindustrie", und die physikalische Therapie chinesischer Medizinnach Interpretation der Provinz. Touristen im China-Pavillon hattenzudem die Gelegenheit, Kaffee und Speisen Hainans zu probieren.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/545748/Hainan_dance_Astana_Expo.jpgPressekontakt:Frau LiTel.: 86 10 63073114Original-Content von: Hainan CCPIT, übermittelt durch news aktuell