China Overseas Land & Investment, China Northern Rare Earth High-Tech, Want Want China: für diese Titel aus Asien interessieren sich die Anleger in Social Media aktuell am meisten

Zum Ende der Handelswoche stehen heute diese 10 Aktien aus Shanghai Composite, SSE 50, SZSE Component und Hang Seng im Fokus der Marktteilnehmer in Social Media (Stand: 04:00 Uhr MEZ):

Rang Aktie ISIN Buzz 1 China Overseas Land & Investment HK0688002218 722% 2 China Northern Rare Earth High-Tech CNE000000T18 401% 3 Want Want China KYG9431R1039 387% 4 Hong Kong & China Gas HK0003000038 348% 5 Cnooc US1261321095 331% 6 Hong Kong Exchanges & Clearing HK0388045442 327% 7 New World Development HK0017000149 290% 8 Henderson Land Development HK0012000102 207% 9 AAC KYG2953R1149 206% 10 China Cssc CNE000000W05 172%

