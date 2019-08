China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction: Sind Sie dafür gewappnet?

Am 13.08.2019, 16:41 Uhr notiert die Aktie China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 4.74 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Wie China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,31 % ist China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,66 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,35 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,53 CNH mit dem aktuellen Kurs (4,73 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +4,42 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 5,2 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,04 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 97,62 liegt China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.