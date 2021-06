China New Vision: Masterplan für die Zukunft (Werbung)

Werbung Der strukturelle Wandel in China schreitet weiter voran. Im Rahmen des vierzehnten Fünfjahresplanes hat sich die Zentralregierung bis 2025 viel vorgenommen. Von den gezielten Reformanstrengungen könnten bestimmte Sektoren und Unternehmen profitieren. Mit dem Strategie-Zertifikat auf den Vontobel China New Vision Index können Anleger nicht nur an der Kursentwicklung...