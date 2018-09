China New Town Development: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

China New Town Development weist zum 07.09.2018 einen Kurs von 0,221 HKD an der BörseHong Kong auf.

Nach einem bewährten Schema haben wir China New Town Development auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: China New Town Development ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Real Estate) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 34,23 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,06 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei China New Town Development aktuell 5,25. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Real Estate". China New Town Development bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt China New Town Development damit 35,18 Prozent unter dem Durchschnitt (6,1 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 6,1 Prozent. China New Town Development liegt aktuell 35,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".