China New Energy: Endlich!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie China New Energy, die im Segment "Bauwesen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.06.2020, 04:31 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 2.85 GBP.

Unser Analystenteam hat China New Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 1,75 und liegt mit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 21,44. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält China New Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der China New Energy beläuft sich mittlerweile auf 2,49 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2,85 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,46 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,55 GBP. Somit ist die Aktie mit +11,76 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China New Energy-Aktie hat einen Wert von 20, Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (34,78). Der RSI25 liegt bei 34,78, was bedeutet, dass China New Energy hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für China New Energy.