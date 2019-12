China New City Commercial Development: War das hier wirklich zuzutrauen?

Am 25.12.2019, 12:02 Uhr notiert die Aktie China New City Commercial Development an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0.81 HKD.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die China New City Commercial Development ist mit einem Kurs von 0,84 HKD inzwischen -3,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -12,5 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt China New City Commercial Development mit einer Rendite von -11,58 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,84 Prozent. Auch hier liegt China New City Commercial Development mit 15,42 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei China New City Commercial Development beträgt das aktuelle KGV 9,59. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 29,28. China New City Commercial Development ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.