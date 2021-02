China Natural-Aktie: Eine ungewisse Zukunft!

Im ersten Halbjahr 2020 erzielte das Unternehmen China Natural Resources Inc. einen Umsatz von 6.867 TCNY, was 972 TUSD entspricht. Dies ist eine Steigerung von 5,494 TCNY im Vergleich zu den 6 Monaten bis 30. Juni 2020. Der Netto-Gewinn beläuft sich in der ersten Halbjahresperiode auf 23 TCNY. Dieser hat sich verglichen mit der Vorjahresperiode um 3,00 TCNY gesteigert.