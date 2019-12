China Molybdenum: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "China Molybdenum":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie China Molybdenum, die im Segment "Diversified Metals & Mining" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.12.2019, 10:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 2.97 HKD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,82 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt China Molybdenum damit 3,32 Prozent über dem Durchschnitt (-5,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -5,13 Prozent. China Molybdenum liegt aktuell 3,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: China Molybdenum hat mit einer Dividendenrendite von 4,34 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.69%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt +1,65. Aufgrund dieser Konstellation erhält die China Molybdenum-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Molybdenum. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.