China Mobile Aktie: China droht mit Vergeltung gegen NYSE-Bewegung!

Weitere Suchergebnisse zu "China Mobile":

Die Handelsspannungen zwischen Peking und Washington sind wieder aufgeflammt, als die New Yorker Börse die drei großen chinesischen Telekommunikationsanbieter von der Liste nehmen will, berichtet die Associated Press.

Was geschah

Das Wall Street Journal stellt fest, dass der Schritt der NYSE mit der Anordnung des scheidenden Präsidenten Donald Trump vom 12. November übereinstimmt, die amerikanische Investitionen in börsennotierte Unternehmen verbietet, die das chinesische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung