China Merchants Land: Unmöglich!

Für die Aktie China Merchants Land wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 20.07.2018 ein Kurs von 1,31 HKD geführt.Nach einem bewährten Schema haben wir China Merchants Land auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von China Merchants Land investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,58 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen Mehrertrag in Höhe von 3,55 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

