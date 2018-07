China Medical & Healthcare: Schon gehört?

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert China Medical & Healthcare per 23.07.2018 bei 0,249 HKD. China Medical & Healthcare zählt zu "Gesundheitseinrichtungen".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir China Medical & Healthcare einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob China Medical & Healthcare jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt China Medical & Healthcare mit einer Rendite von -30,29 Prozent mehr als 50 Prozent darunter. Die "Health Care Facilities & Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,1 Prozent. Auch hier liegt China Medical & Healthcare mit 43,39 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Weiterlesen...