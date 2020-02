China Medical & HealthCare: Geht es jetzt um die Wurst?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie China Medical & HealthCare, die im Segment "Gesundheitseinrichtungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.02.2020, 10:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0.16 HKD.

Die Aussichten für China Medical & HealthCare haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der China Medical & HealthCare-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,16 HKD. Der letzte Schlusskurs (0.161 HKD) weicht somit +0,63 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (0,16 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,63 Prozent), somit erhält die China Medical & HealthCare-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die China Medical & HealthCare-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um China Medical & HealthCare auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von China Medical & HealthCare sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Medical & HealthCare-Aktie hat einen Wert von 61,11. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47,01). China Medical & HealthCare ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,01). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für China Medical & HealthCare.