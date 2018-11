China Medical: Da muss man staunen!

Der China Medical-Schlusskurs wurde am 26.11.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 5,6 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitseinrichtungen".

Unsere Analysten haben China Medical nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,4 ist die Aktie von China Medical auf Basis der heutigen Notierungen 74 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Health Care Facilities & Svcs" (83,8) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China Medical. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 48,48 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass China Medical momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? China Medical ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,49). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. China Medical wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von China Medical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,93 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Health Care Facilities & Svcs einen Mehrertrag in Höhe von 0,19 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.