China Media Group startet CCTV Olympic Channel und die dazugehörigen digitalen Plattformen

Peking (ots/PRNewswire) -Die China Media Group (CMG) hat am Montag um 16:00 Uhr den CCTV Olympic Channel und seine digitalen Plattformen gestartet, unter anderem den der weltweit ersten 24-Stunden-Satellitenfernseh-Sportkanal in 4K-Ultra-High-Definition.Der Olympic Channel ist das Ergebnis einer strategischen Zusammenarbeit zwischen CMG und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Er ist die einzige Sendeplattform auf dem chinesischen Festland, die vom IOC autorisiert wurde, das Wort "Olympia" und die Olympia-Ringe zu verwenden.Zu den digitalen Plattformen gehören Webseiten, Apps und Chinas beliebte multifunktionale Social-Media-Giganten WeChat und Weibo.Laut Shen Haixiong, Präsident von CMG, wird der Sender sowohl über die Olympischen Spiele berichten als auch über die Paralympischen Winterspiele und so die olympische Bewegung in China fördern und den olympischen Geist und den Sportsgeist der chinesischen Athleten einem breiten Publikum zugänglich machen.Millionen von Fans sollen über die Bildschirme die Momente des Triumphs und der Freude bei der größten Sportveranstaltung der Welt miterleben können.Link: https://youtu.be/VrNQhpw_4SkVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1670212/video.mp4Pressekontakt:Admin PR86-10-83949817Original-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell