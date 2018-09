China Marine Containers: Gut oder schlecht?

Am 14.09.2018 ging die Aktie China Marine Containers an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 11,25 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Unsere Analysten haben China Marine Containers nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Marine Containers. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: China Marine Containers hat mit einer Dividendenrendite von 2,4 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,91%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Manufactured Goods"-Branche beträgt +0,49. Aufgrund dieser Konstellation erhält die China Marine Containers-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der China Marine Containers von 11,25 CNY ist mit -31,28 Prozent Entfernung vom GD200 (16,37 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 11,76 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,34 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der China Marine Containers-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.