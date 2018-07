China Lilang: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie China Lilang, die im Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 10,2 HKD.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: China Lilang hat mit einer Dividendenrendite von 3,04 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,43%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Retail - Discretionary"-Branche beträgt +0,61. Aufgrund dieser Konstellation erhält die China Lilang-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

