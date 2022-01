China Life Insurance Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "China Life Insurance":

China Life Insurance weist am 05.01.2022, 23:52 Uhr einen Kurs von 13.06 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Lebens- und Krankenversicherung" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber China Life Insurance. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält China Life Insurance daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält China Life Insurance von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,49 Prozent liegt China Life Insurance 9,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Versicherung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15,32. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von China Life Insurance gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,36 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 55,06 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".