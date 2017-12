China Life: Ertragskraft erreicht einen historischen Tiefststand!

Liebe Leser,

die Ertragskraft von China Life erreichte nach dem Gewinneinbruch auf 19,1 Mrd RMB im abgelaufenen Jahr einen historischen Tiefststand. Angesichts dessen verwundert die Kommentierung des Managements, das zur Vorlage des Jahresabschlusses von einem unglaublich guten Ergebnis in der Unternehmensgeschichte von China Life berichtete. In einer Randnotiz liefert der Geschäftsbericht die kurze Erklärung, dass veränderte Annahmen bei den Diskontierungssätzen in der Bewertung der Rückstellungen für den Gewinnrückgang verantwortlich zeichneten.

Der Marktanteil sank von 19,9 auf 19,4%, obwohl die Kundenakquisitionskosten deutlich erhöht wurden

Damit stellt sich die Frage, ob die Erträge nicht schon in der Vergangenheit zu positiv dargestellt wurden. Dies umso mehr, als das Unternehmen zuvor mit einer Reihe von Ungereimtheiten auffiel, darunter die Monierung der Bilanzierungspraktiken durch die nationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die spontane Kündigung des Finanzvorstandes sowie der Wechsel des Wirtschaftsprüfers.

Die Halbjahreszahlen für 2017 liessen zwar einen Gewinnanstieg erwarten, allerdings hängt das Ergebnis zunehmend vom Kapitalmarkt ab. Der Marktanteil sank von 19,9 auf 19,4%, obwohl die Kundenakquisitionskosten deutlich erhöht wurden. Die Steigerung des Halbjahresgewinns von 10,4 auf 12,2 Mrd RMB relativiert sich auch vor dem Hintergrund, dass allein das Kapitalanlageergebnis um 6 Mrd RMB gesteigert wurde.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.