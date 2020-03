China Life Aktie: Hausaufgaben gemacht?

Der Versicherer hat entsprechend der Strategie China Life Revitalization offensichtlich seine Hausaufgaben gemäß den Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Entwicklung gemacht und die führende Marktposition beibehalten. So wuchs das Kerngeschäft weiter, und die Prämieneinnahmen sind um 5,1% auf 480,5 Mrd RMB gestiegen. Die Prämienstruktur wurde optimiert. Der Prozentsatz der regulären Prämien betrug an den Prämien neuer, langfristiger Versicherungspolicen 98,07%.

