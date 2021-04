China Lesso: So schnell kann es gehen

Der Kurs der Aktie China Lesso steht am 13.04.2021, 22:53 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 18.68 HKD. Der Titel wird der Branche "Bauprodukte" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir China Lesso auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Lesso. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Lesso-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 13,99 HKD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (18,68 HKD) deutlich darüber (Unterschied +33,52 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (15,71 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+18,91 Prozent Abweichung). Die China Lesso-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Die China Lesso-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von China Lesso investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,74 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte einen Mehrertrag in Höhe von 0,54 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

