China: Krise in Nordkorea erreicht 'kritischen Punkt'

PEKING (dpa-AFX) - Nach dem erneuten nordkoreanischen Raketentest sieht China einen "kritischen Punkt" in dem Konflikt auf der koreanischen Halbinsel erreicht.



Das sagte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums am Dienstag. Gleichzeitig rief Hua Chunying alle Parteien dazu auf, "nichts zu unternehmen, wodurch die Spannungen in der Region weiter verschärft" würden. "Druck, Sanktionen und Drohen" hätten nicht geholfen, die Probleme zu lösen. Nur mit einer Rückkehr an den Verhandlungstisch könne die Situation entspannt werden. Peking kritisierte erneut die gemeinsamen Militärmanöver der USA und Südkorea, die beide Staaten regelmäßig in der Region abhalten. Durch den anhaltenden militärischen Druck sei ein Teufelskreis entstanden, der durchbrochen werden müsse.

Unbeeindruckt von allen Strafmaßnahmen schoss die weitgehend isolierte Führung in Pjöngjang am Dienstagmorgen (Ortszeit) erneut eine ballistische Rakete ab, die dieses Mal ohne vorherige Information über Japan flog./jpt/DP/nas